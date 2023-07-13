У ЗСУ показали знищення рідкісного комплексу РЕБ "Борисоглєбськ" РФ на Запоріжжі (відео)

"Борисоглєбськ" — доопрацьований спадкоємець радянського комплексу "Мандат", вразливий перед БПЛА. Також воїнам вдалося ліквідувати ворожу РСЗВ "Град".

Українські війська на Запорізькому напрямі знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Борисоглєбськ". Також захисникам вдалося "знешкодити" на півдні ворожу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град". Відповідними кадрами з передової поділився 13 липня народний депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін.

"Південь. Знищення російського комплексу РЕБ "Борисоглєбськ" та РСЗВ БМ-21 "Град". Запорізький напрямок", — підписав відео він.

Комплекс РЕБ "Борисоглєбськ": що про нього відомо

Як писав раніше Фокус, "Борисоглєбськ-2" — це російський автоматизований комплекс на гусеничній платформі МТ-ЛБ, призначений для радіоелектронного придушення супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем.

"Борисоглєбськ" є "нащадком" радянського комплексу "Мандат". Комплекс складається з пункту управління Р-300КМВ та окремих машин з радіостанціями — Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ та Р-325УМ. Також у нього входять дизельні генератори. Повний комплект РЕБ складають дев’ять машин з різним набором обладнання.

Зі слів бійця ЗСУ Сергія Флеша, "Борисоглєбськ" виявився "легкою ціллю" для безпілотників, тому ЗС РФ після втрати комплексів припинили застосовувати їх на передовій в Україні.

Нагадаємо, 13 липня військовий журналіст Юрій Бутусов опублікував кадри знищення новітнього російського танку Т-90М "Прорив". ЗСУ вдалося ліквідувати ворожу техніку за допомогою БПЛА під Бахмутом.

Раніше, 12 липня, бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що Сили оборони знищили дві роти російських солдатів ворога та два десятки ворожої техніки на Таврійському напрямку. Зокрема, захисники ліквідували БМ-21 "Град" та РЕБ "Борисоглєбськ".