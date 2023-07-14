Турбуються за безпеку: в ISW розповіли про долю ПВК "Вагнер" у Росії

За інформацією аналітиків з ISW, у Ростові-на-Дону негайно почали укріплювати штаб ПВО. Поруч із будівлею розмістили мішки з піском, а також поставили охороняти співробітників спецназу.

Кремль продовжує розбиратися з наслідками військового заколоту Євгена Пригожина, власника російської ПВК "Вагнер". Доля його угруповання все ще невизначена. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 13 липня.

За інформацією аналітиків, у мережу просочилися кадри, на яких російські найманці з приватного формування їдуть трасою М4 у Воронезькій області. Очевидно, це була передислокація їхніх польових таборів у тилу на території окупованої Росією частини України.

Один із військових блогерів стверджує, що колони супроводжувала поліція, а на автобусах були білоруські номери, що може свідчити про те, куди насправді вони вирушили.

Там для них уже було побудовано табір, як передавали ЗМІ, де вони перебуватимуть імовірно тривалий період часу.

"Російські військові продовжують висловлювати занепокоєння з приводу безпеки штабу південного військового округу (ПВО) в Ростові-на-Дону після того, як сили Вагнера оточили будівлю під час збройного заколоту. Вони розмістили навколо штабу габіони, наповнені піском, а блогери стверджували, що біля будівлі стоять невідомі співробітники спецпризначенців і броньовик із кулеметом", — ідеться в повідомленні розвідки.

Також через страх Кремль продовжує віддавати накази про звільнення високопоставлених офіцерів після військового заколоту, адже їх не полишає думка очистити Міноборони від осіб, які ставляться до керівництва нелояльно.

Передислокація ПВК "Вагнер": подробиці

13 липня в мережі з'явилися ролики, на яких видно, що довга колона "вагнерівців" у супроводі поліції і без військової техніки знову рухається в бік Москви. Примітно, що транспорт, на якому і пересувалися найманці, був на білоруських номерах. Кореспондент Олександр Коц припустив, що це побічно означає, що незабаром бійці ПВК "Вагнер" прибудуть у табори, які для них підготували в Білорусі.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін сказав журналістам, що ПВК "Вагнер" не існує. Він зазначив, що в російському законодавстві немає закону про приватні військові організації.

Також 14 липня повідомлялося, що в Пентагоні висловилися про активність ПВК "Вагнер" в Україні. Бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер зазначає, що найімовірніше, вони більше не беруть значної участі в бойових діях, як це було раніше.