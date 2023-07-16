"Усіх не покараєш": Україна думає над головоломкою, як бути з колаборантами в Криму, — Newsweek

За словами Таміли Ташевої, після повернення Криму Україна, найімовірніше, внесе до так званого чорного списку приблизно 10 тисяч осіб, підозрюваних у колабораціонізмі. При цьому тих, хто став жертвою окупації РФ, карати не будуть

За словами постійного представника президента України в Криму Таміли Ташевої, на окупованому півострові після його звільнення Україна проявлятиме гнучкий підхід у відносинах із потенційними посібниками росіян. Це входить у плани Києва щодо потенційної реінтеграції близько 2 мільйонів осіб, які живуть в окупованому Криму, пише Newsweek.

Таміла Ташева в інтерв'ю американському виданню повідомила, що Україна, найімовірніше, внесе до так званого чорного списку приблизно 10 тисяч осіб, які співпрацювали з окупаційною владою в Криму. Водночас Київ не має наміру карати тих, хто вважається жертвами окупації Криму.

Вважається, що сотні тисяч росіян переїхали до Криму відтоді, як півострів захопили російські війська 2014 року. За словами Ташевої, оцінки різняться і становлять від 500 до 800 тисяч прибулих сюди росіян. Усі ті росіяни, які в'їхали до Криму нелегально, за її словами, будуть "примусово вигнані" з півострова.

"Масштаби цієї кампанії залежатимуть від того, як пройде звільнення Криму і яким чином росіяни виїдуть звідти. Я припускаю, що вони виїдуть із Криму до того, як ЗСУ увійдуть туди. Тому, що стосується притягнення до відповідальності всіх колабораціоністів, то вони, найімовірніше, втечуть",- каже Ташева.

За словами Ташевої, у Києві планують провести систематичну оцінку кількості всіх жителів Криму, які залишилися. Громадяни України розглядатимуться саме як громадяни України, навіть якщо вони отримали російський паспорт добровільно чи примусово після 2014 року.

"До негромадян України буде застосовано "примусове вигнання", а не депортацію. Тобто до тих людей, які приїхали до Криму після його анексії. Масових депортацій не буде, але будемо вирішувати це питання в кожному конкретному випадку", — каже Ташева.

За словами постійного представника президента України в Криму, українським громадянам рекомендують за можливості покинути Крим і не співпрацювати з окупантами.

"Але якщо люди залишаються і беруть участь у незаконній окупації та військових злочинах, скоєних росіянами, то їх притягнуть до відповідальності. Це буде нелегкий процес, тому ми вже розробляємо правову базу для майбутніх розглядів, включно з люстрацією колишніх українських чиновників, які є колаборантами", — сказала Ташева.

За словами Ташевої, багатьох людей притягнуть до відповідальності, але це будуть не мільйони людей, а найімовірніше десь 10 тисяч.

Нагадуємо, що на думку Джозефа Байдена, повернення Криму недостатньо для закінчення війни з Росією. Президент США вважає, що крім статусу Криму є багато інших важливих питань. А головком ЗСУ Валерій Залужний обіцяв повернути півострів, навіть якщо Захід буде проти.

Нагадуємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пообіцяв повернути Крим, навіть якщо Захід буде проти. За словами Залужного, перемога — це більше, ніж повернення всіх окупованих територій. Він хоче зробити настільки сильну армію, щоб ніхто більше не нападав на Україну.