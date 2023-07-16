Загроза залишається: у ГУР заявили, що росіяни можуть підірвати Запорізьку АЕС (відео)

За даними Андрія Юсова, росіяни провели роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС і заводу "Кримський Титан" та продовжують політику шантажу.

Російські загарбники продовжують перебувати на території Запорізької атомної електростанції. Це означає, що ризик теракту також залишається. Про це сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"На жаль, ці важливі об'єкти — "Кримський титан" і Запорізька станція — перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС і заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася, і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт — вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо", — сказав він.

Юсов також зазначив, що загроза існує, поки на цьому й інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти.

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Нагадаємо, 12 липня Фокус писав, що українські розвідники з'ясували, що росіяни встановили вибухові пристрої в технічних приміщеннях ЗАЕС. Вибухівка підривається дистанційно та загрожує реакторам.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов кілька днів тому повідомив, що на ЗАЕС перекинуто підрозділи Росгвардії. Підрозділи з'явилися на станції після того, як стало відомо про її замінування: так російська влада імітувала турботу про безпеку.