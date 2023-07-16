Угода за один день: Трамп розповів, як потрібно закінчити війну в Україні

За словами Трампа, виконати його план і закінчити війну можна тільки в разі його перемоги на виборах.

Претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії, експрезидент країни Дональд Трамп пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду. Про це Трамп повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І в мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома", — повідомив Трамп.

Він розповів про свої плани щодо переговорів із президентом України:

"Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви маєте укласти угоду".

Також Трамп висловився і щодо Володимира Путіна.

"Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми [дамо Україні] більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться". Я укладу угоду за один день. За один день", — заявив він.

Нагадаємо, що 4 травня експрезидент США Дональд Трамп укотре зробив заяву щодо закінчення війни в Україні. Він вважає, що поклав би їй кінець через 24 години, якби став президентом США.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський 9 липня дорікнув колишньому президенту США, зазначивши, що війна тривала і до 24 лютого, однак у політика були інші пріоритети. За словами українського лідера, бажання закінчити війну має базуватися на реальному досвіді.