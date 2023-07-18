Законна мета: вибух на Кримському мосту зіпсує логістику окупантів на Півдні, — ISW

За словами аналітиків, потік російських туристів на окупований Крим погіршує логістику для військ окупантів. Підтримувати угруповання ЗС РФ на півдні після вибуху стане ще складніше.

Вибух на Кримському мосту погіршить ситуацію з логістикою російських військ на півдні України. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 17 липня йдеться, що міст хоч і не зруйнувався, але зазнав пошкоджень. Російські туристи стали тікати з окупованого півострова через окуповані території України, тим самим зіпсувавши логістику ЗС РФ, яка і так працювала не найкращим чином.

Повідомляється, що в РФ звинувачують у вибуху Україну, українська сторона говорить про подію туманно.

"Міст через Керченську протоку і військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для українських сил у їхньому захисті від повномасштабного російського вторгнення", — зазначили аналітики у звіті.

За словами експертів, Кримський міст є єдиним логістичним маршрутом для постачання великого угруповання військ на Півдні України. Однак російська влада продовжувала просувати окупований Крим як туристичний об'єкт. Тому туристи, які кинулися на півострів після початку купального сезону, ускладнили логістику окупантам. Тепер же ситуація, як передбачається, стане гіршою.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли, хто винен у вибуху на Кримському мосту. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Кримський міст був побудований Росією незаконно. Вибух є наслідком російської агресії проти України.

Також повідомлялося, що в РФ анонсували будівництво тимчасового моста. Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив про намір запустити один із прольотів підірваного Кримського мосту 15 вересня. За його словами, роботи будуть вестися цілодобово.

Крім того, супутник зафіксував невідомі об'єкти незадовго до удару по Кримському мосту. Чотири морські об'єкти були зафіксовані за 75 км від острова Зміїний. Однак поки невідомо, чи атакували вони Кримський міст.