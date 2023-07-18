Бої на Таврійському напрямку: за добу Сили оборони знищили 41 одиницю техніки ЗС РФ (відео)

Як випливає з заяви українського генерала, ЗСУ завдали утричі більше ударів, ніж ЗС РФ. При цьому знищено гармати, які здатні бити на кілька десятків кілометрів, а також склади БК неподалік від лінії фронту під Вугледаром.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про вдалі відпрацювання Сил оборони України по 41 одиниці військової техніки ЗС РФ за останню добу. Завдяки ударам злетіли у повітря російські танки, бронемашини, гаубиці та РСЗВ. Про це генерал розповів у Telegram-каналі.

Тарнавський відзвітував про 1 681 вогневе завдання, яке виконали бійці ЗСУ на Таврійському напрямку за добу. При цьому ворожі війська діяли на порядок слабше — спробували здійснити 20 атак й завдали 678 обстрілів.

Українські війська поцілили по 41 цілі. Серед знищених військових об'єктів:

танків — 4 шт.;

ББМ — 12 шт.;

гаубиці 2А64 "Мста-Б" — 3 шт.;

БМ-21 "Град" — 2 шт.;

розвідувальні та ударні безпілотники трьох видів — "Орлан-30", Supercam, Zala;

САУ 2С3 "Акація" — 1 шт.;

гармата "Гіацинт-С" — 1 шт.;

військові автомобілі.

Крім того, ЗСУ дістали по чотирьох складах боєприпасів армії РФ, повідомив генерал Тарнавський.

Генерал доповнив допис відео, на якому злітає у повітря ціль, знищена українськими військами.

Тарнавський не повідомив, де саме відбулась подія, про яку ідеться у його дописі. Однак у пабліку, де відео опублікували, вказано, що це удар по російському складу БК у районі окупованої Павлівки під Вугледаром у Донецькій області. Автори удару — 72 ОМБр ЗСУ ім. Чорних Запорожців. Спецоперацію здійснили за допомогою дрона Mavic, який скинув гранату на вантажівку зі снарядами.

Зазначимо, Павлівка — населений пункт, яке ЗС РФ окупували восени 2022 року після боїв, в яких десятками гинули російські солдати. Відстань до Вугледару, де ЗСУ рік тримають оборону — близько 2 км.

Павлівка під Вугледаром на Донеччині

У крайньому зведенні Генштабу ЗСУ вказано, що на Таврійському напрямку (від Авдіївки на Донеччині до Херсонщини), ЗС РФ атакує у районі Авдіївки та Мар'їнки, у районі Вугледару завдає авіа- та артилерійські удари, а на Запоріжжі намагається втримати просування українського війська.

Генштаб ЗСУ - звіт станом на ранок 18 липня 2023 року

Нагадуємо, у звіті за 16 липня Генштаб ЗСУ повідомив про успіхи на Таврійському напрямку. Зокрема, ідеться про невелике просування у бік села Старомайорське на південь від Великої Новосілки на Донеччині.

Між тим видання WP повідомило про те, що ускладнює контрнаступ ЗСУ на півдні. Видання стверджує, що основне, що гальмує контрнаступ — це мінні загородження, які облаштували російські війська.