Заховали у лісі: ударні дрони бригади ДШВ успішно знищили техніку окупантів (відео)

Українські бійці запустили БПЛА та знищили об'єкти, які загарбники намагалися заховати серед густої рослинності.

Підрозділи ударних БПЛА 82-ї бригади ДШВ успішно знищують техніку окупантів. Про це 18 липня повідомила пресслужба підрозділу у Facebook.

На відео українські захисники застосують безпілотники російських загарбників. Росіяни заховали у лісосмузі транспортні засоби та встановили укриття. Згодом українські бійці запустили БПЛА та знищили об'єкти. Локацію, де відбулося знищення техніки окупантів, не назвали.

"Разом до Перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні" – йдеться у дописі.

Знищення техніки РФ у липні

Бійці 33 бригади ЗСУ 18 липня знищили російську БМП. Екіпаж російської БМП обстрілював українські підрозділи та намагався заховатися у густій рослинності, але українські захисники чітко фіксували пересування техніки та знищили її.

У районі Бахмута Сили оборони застосували дрон-камікадзе та знищили Т-90М "Прорыв". Танк знищили південніше за Кліщіївку, де наразі поблизу населеного пункту тривають запеклі бої. Українські війська й надалі просуваються вперед.

Також у ЗСУ 15 липня показали, як знищили танк РФ під Бахмутом. Українські бійці завдали кілька артилерійських ударів по цілі, після чого російський танк разом з окупантами загорівся. Т-80БВ долав відстань у два кілометри, після чого намагався заховатися у кущах, але згодом був знищений.

Нагадаємо, 18 липня командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав знищення російських цілей артилерією 3-ї бригади. Українські бійці продовжують вибивати російську артилерію та місця скупчення особового складу.