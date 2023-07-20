"Прогризають оборону": у НГУ розповіли про успіхи наступу на Мелітопольському напрямку

За словами представника Нацгвардії Миколи Уршаловича, українські захисники просуваються в умовах замінованої місцевості та регулярних обстрілів із танків, артилерії та РСЗВ.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони та безпеки України наполегливо долають російську оборону, не даючи змоги окупантам повернути втрачені позиції. Про це 20 липня розповів заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович.

Чиновник Нацгвардії підтвердив, що підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення НГУ разом зі Збройними силами України продовжують успішний наступ на цьому напрямку. В умовах замінованої місцевості та інтенсивного вогневого впливу ворога, українські штурмові групи просуваються на південь і південний схід, зазнаючи обстрілів із ракетно-артилерійських систем, танків і авіації.

"Наші солдати й офіцери буквально "прогризають" оборону ворога. Штурмові групи діють у чіткій взаємодії з іншими підрозділами", — сказав Уршалович.

За його словами, інженерні підрозділи також відіграють ключову роль у забезпеченні успіху наступальних операцій. Завдяки щоденному просуванню на кілька сотень метрів і закріпленню на досягнутих рубежах, українські сили запобігають контратакам противника й утримують свої позиції.

Ситуація на Мелітопольському напрямку — останні новини

19 липня стало відомо, що Сили оборони просунулися на один кілометр уздовж лінії фронту на Мелітопольському напрямку і завдали ЗС РФ відчутних втрат. Тоді також повідомлялося, що окупаційні війська зосередилися на захисті ротних опорних пунктів.

Згідно із заявами мера міста Івана Федорова, на території поруч із колишнім дитячим санаторієм, який окупанти від самого початку війни перетворили на військовий шпиталь, спостерігається постійний рух карет швидкої допомоги та вантажівок із пораненими окупантами впродовж усього дня і ночі.

Днем раніше, 18 липня, повідомлялося, що на Таврійському напрямку ЗС РФ провели понад 20 атак і здійснили аж 678 обстрілів позицій українських військ. Водночас Сили оборони України змогли відповісти на ці провокації та завдали втричі більше ударів.

Того ж дня мер Мелітополя повідомив, що в місті та сусідньому селищі Михайлівка прогриміла серія вибухів.