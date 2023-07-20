На них чекає доля крейсера "Москва": у Міноборони України відповіли на погрози РФ у Чорному морі

У відомстві заявили, що з 21 липня розцінюватимуть російські судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку РФ або тимчасово окупованих територій України, як військову загрозу.

Міністерство оборони України попереджає, що з 21 липня 2023 року розглядатиме всі російські судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українських морських портів на тимчасово окупованій території, як кораблі, що перевозять вантажі військового призначення. Таку заяву розмістили в Telegram-каналі відомства.

Як зазначають у Міноборони, після виходу РФ із зернової угоди та оголошення морської блокади Москва порушила універсальне для всього світу право на вільне судноплавство і підірвала продовольчу безпеку мільйонів людей, тому Київ готовий відповісти.

"З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, які розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками", — повідомили у відомстві.

Також у Міноборони додали, що з 05:00 20 липня 2023 року судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонено як небезпечне. Відповідну навігаційну інформацію для мореплавців уже оприлюднено

"Доля крейсера "Москва" доводить, що у Сил оборони України достатньо необхідних засобів для відбиття російської агресії на морі", — зазначили у відомстві.

У МЗС України також різко засудили погрози Росії атакувати цивільні судна в Чорному морі, зазначивши, що подібні заяви обмежують свободу мореплавства в усьому світі. У відомстві закликали міжнародне співтовариство вжити відповідних заходів для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі як гарантії продовольчої безпеки у світі.

Нагадаємо, 19 липня влада РФ заявила, що після закриття "зернової угоди" розглядатиме всі судна, що приходять в акваторію Чорного моря до українських портів, як перевізників вантажів військового призначення . Країни, яким належать кораблі, Росія вважатиме залученими у велику війну на боці Києва. Морські райони в північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошені тимчасово небезпечними для судноплавства.

У Вашингтоні вважають, що після таких заяв ЗС РФ можуть атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому ЗСУ.

Фокус 19 липня повідомляв, що морська блокада Росією Чорного моря не підвищує вірогідність військового зіткнення між Туреччиною і РФ. На думку посла України Василя Боднара, Анкара продовжить докладати максимум дипломатичних зусиль, щоб повернути Росію до зернової угоди.