За незаконну депортацію дітей: Нова Зеландія ввела санкції проти осіб РФ і Білорусі

За словами міністра закордонних справ, Нова Зеландія продовжує виступати на підтримку України та засуджує фізичних і юридичних осіб, які сприяють діям Росії.

У п'ятницю, 21 липня, Нова Зеландія виступила із заявою про введення 23 нових санкцій у відповідь на незаконні та необґрунтовані дії Росії щодо України. Про це інформує міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Нова Зеландія представила низку нових обмежень, які спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, воєнізованих груп та осіб, які беруть участь у незаконному транспортуванні та депортації українських дітей до Росії. Крім того, ці заходи поширюються на кілька білоруських фінансових установ у відповідь на зростаючу підтримку цієї країни нашим ворогом.

"Ці санкції спрямовані проти 14 фізичних і юридичних осіб російського військово-промислового комплексу. Вони розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти і технології (такі як мікроелектроніка і напівпровідники), які Росія використовує для ведення агресивної війни проти України", — заявила Махута.

Повідомляється, що троє росіян, на яких поширюються нові санкції, нещодавно були причетні до депортації українських дітей до Російської Федерації.

"Нова Зеландія продовжує виступати на підтримку України та засуджує фізичних і юридичних осіб, які сприяють огидним діям Росії. Нова Зеландія засуджує ці огидні, ганебні та аморальні вчинки і закликає Росію негайно припинити безперервний насильницький напад на Україну, її народ і дітей."

Згідно з інформацією, Білорусь продовжує свої дії, які порушують міжнародне право, а також створюють загрозу миру і безпеці.

"Шість білоруських організацій, які потрапили під санкції, включають білоруські банки і демонструють постійне засудження Новою Зеландією дій Білорусі", — сказала Махута.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що ЄС оголосить нові санкції проти Білорусі наступного тижня. Європейські чиновники все ж не скасували заборону проти білоруських калійних добрив.