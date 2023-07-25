У Держдумі визнали, що закони про посилення призову написані "під велику війну" (відео)

Голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов заявив, що незабаром росіянам "не буде кого захищати".

Голова комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов визнав, що ухвалені закони про посилення призову написані "під велику війну". Про це 25 липня повідомляє російський телеканал RTVI.

Так, Картаполов розкритикував депутатів, які намагалися відстояти збереження в одному з ухвалених сьогодні законів про посилення призову до армії РФ поправки, які звільняють від призову військовозобов'язаних, які мають на утриманні дитину-інваліда і батьків із трьома неповнолітніми дітьми.

"Ви будете голосувати за збереження комфортного життя ухильників. Цей закон написаний під велику війну, під загальну мобілізацію. І зараз цією великою війною вже тхне. А ми продовжуємо шукати, кого захистити. Нікого буде потім захищати", — заявив Картаполов.

Картаполов вважає, що ухвалені закони дадуть змогу підготувати армію до великої війни.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що в коледжах Інгушетії під час вручення дипломів випускникам пропонують підписати повістку в армію. Як альтернатива також надається можливість написати відмову від призову, однак слід враховувати, що таке рішення може спричинити адміністративні та навіть кримінальні наслідки.

Нагадаємо також, 25 травня засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив про неминучість загальної мобілізації. За його твердженнями, перевага такої мобілізації в прикордонних регіонах Росії полягає в тому, що призвані громадяни воюватимуть на території, близькій до їхнього дому.