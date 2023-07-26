Поступове просування: у Міноборони розповіли про рубежі під Бахмутом та Запоріжжям (карта)

Згідно з заявою заступниці міністра Ганни Маляр, бійці Сил оборони мають просування на Запоріжжі: відкинули противника з певних позицій і тепер закріплюються на нових рубежах.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про результати наступальних дій ЗСУ на трьох відтинках фронту: Бахмутському, Маріупольському, Бердянському. Сили оборони зайняли нові рубежі, але тривають бої з військами противника, який намагається їх повернути. На ще двох ділянках на сході ЗС РФ намагаються атакувати. Про це ідеться у Telegram-каналі чиновниці.

На східному відтинку фронту є єдина ділянка, де армія РФ намагається вести наступальні дії, пояснила Маляр. Зокрема, ворог тисне у напрямку Куп'янська та Лиману. При цьому під час штурмів росіяни використовують артудари, піхоту та загони спецпризначення. Однак, запевняє представниця Міноборони, "на цих напрямках вживають усіх сил, щоб зупинити просування ворога".

Карта бойових дій від DeepState

Під Бахмутом особливо запеклі бої відбуваються на півдні. Зокрема, речниця згадала про три населені пункти — Кліщіївку, Андріївку та Курдюмівку. Поки що в Міноборони не підтвердили звільнення якогось з цих населених пунктів — стверджують, що "ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі".

На онлайн-карті DeepState вказана ділянка фронту дещо видозмінилась протягом останній двох діб — лінія бої прогнулась у напрямку Андріївки: ідеться про можливий відступ ЗС РФ.

Карта бойових дій від DeepState

На південному напрямку Маляр відзначила про певні успіхи на обох напрямках контрнаступу — тут відзначають "поступове просування".

Маріупольський напрямок — біля Старомайорська вдалось відкинути війська РФ з зайнятих рубежів: оборонці мають успіхи та закріплюються, вказала речниця Міноборони. При цьому зазначимо: починаючи з перших днів контрнаступу у червні 2023 року на вказаній ділянці відбулось просування Сил оборони вперед на відстань близько 6 км, до Маріуполя залишилось пройти ще близько 90 км.

Карта бойових дій від DeepState

Бердянський напрямок — росіяни втратили позиції на північний захід від села Роботине, розташованого на півдорозі від Новоданилівки до Новопрокопівки. Тепер вони намагаються повернути ці позиції, але без успіху, відзначила Маляр. Між тим з перших днів контрнаступу Силам оборони вдалось просунутись вперед на відстань близько 4 км, до Бердянська залишилось пройти близько 100 км.

Карта бойових дій від DeepState

Зазначимо, згідно з картою російських укріплень, створених OSINT-рослідувачем, бійці ЗСУ на Запоріжжя наблизились до першої лінії фортифікацій ЗС РФ, яка проходить між населеними пунктами Копані та Пологи.

Фортифікації ЗС РФ на Запоріжжі

Що ж до Куп'янського напрямку, то Генштаб ЗСУ 26 липня заперечив відступ Сил оборони з кількох населених пунктів на даному відтинку фронту. Командування наголошує, що бої тривають і армія РФ не має успіху.

Нагадуємо, генерал Сирський опублікував кадри роботи українських дронів під Кліщіївкою. На відео ударні безпілотники знешкодили три одиниці броньованої техніки ЗС РФ: одну БМП та два танки.

На Запоріжжі представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов заявив, що українським військам вдалось пробити позиції росіян на трьох ділянках фронту. З його слів, для наступальних дій ЗСУ використали "сто танків".