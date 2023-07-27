Розкрили "Ракушку": на Луганщині російський БТР-МДМ підірвався на міні (відео)

Плавуча машина противника з десантом на борту наїхала на міну, яка рознесла "Ракушку" на шматки. Експерти зазначають, що така бронетехніка — рідкісний гість на фронті.

У мережі з'явилися кадри знищення ворожого десантованого десантного плаваючого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка", які використовують десантно-штурмові війська РФ. Машина противника підірвалася на міні, встановленій бійцями ЗСУ. Відео зняте за допомогою безпілотника опубліковано 27 липня на українських каналах.

"Український оператор спостерігає, як російський плавучий бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" з десантом на борту красиво наїхав на міну", — ідеться в коментарі.

Українські експерти ресурсу Defence Express зазначають, що кадри підриву техніки дають підстави вважати, що для зриву чергової атаки росіян може бути використано "мінний шлагбаум" — тобто оперативне встановлення мін на небезпечному напрямку.

Такий формат ураження ворожої техніки може бути вельми актуальним у тих місцях, де противник має намір проводити наступальні операції, зокрема на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Також оглядачі зазначили, що російська "Ракушка" досить рідкісний гість на передовій. З посиланням на портал Oryx, вони додали, що за час повномасштабного вторгнення російські сили втратили 19 одиниць БТР-МДМ, з яких щонайменше 7 були захоплені бійцями Сил оборони.

Нагадаємо, інформація про те, що росіяни перекидають в Україну десантні машини БТР-МДМ з'явилася в січні поточного року. Спостерігачі з Conflict Intelligence Team помітили ешелон із бронетехнікою, який перевозив 8 вантажівок КАМАЗ, 31 — БМД-4М і 8 одиниць БТР-МДМ.

Раніше повідомлялося, що українські морські піхотинці зафіксували і знищили ворожу БТР. Було помічено, що техніка стоїть без екіпажу, але бійці все ж вирішили підірвати машину противника.