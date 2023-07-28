БІйці ЗСУ показали вогонь по російських цілях з комплексу APWKS (відео)

APWKS — це система лазерного наведення, яка дозволяє зробити некеровані ракети Hydra 70 високоточними.

Військові однієї з бригад показали застосування комплексу APWKS, який встановили на всюдихід Хамві. Відповідне відео опублікував український військовослужбовець в TikTok.

На кадрах показано, як українські військовослужбовці атакують російських окупантів за допомогою комплексу APWKS. Після пострілу камера, яку поставили на землю, фіксує місце удару. Ймовірно, вогонь вівся у межах навчань, а не бойового застосування. Про це у відеоролику не повідомляється.

APWKS — це система лазерного наведення, яка робить некеровані авіаракети Hydra 70 високоточними. Комбінація системи наведення разом з некерованими ракетами створює дешевий та ефективний комплекс для ураження броньованих та неброньованих цілей. Також пускову установку можна встановлювати на авіацію. В США зазвичай встановлюють його на гелікоптери або літаки, але і наземна версія, яка підходить для пікапа.

Створювали розробку компанії BAE Systems, Northrop Grumman та General Electrics. Особливістю комплексу є також те, що він може знищувати повітряні цілі.

Нагадаємо, 30 червня морпіхи 37-ї бригади ЗСУ розказали про бойове хрещення на AMX-10RC та APWKS.

28 квітня стало відомо, яке озброєння отримує новостворена 37-му бригаду морської піхоти.