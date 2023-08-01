РФ зіткнулася з бойовою втомою на півдні через контрнаступ ЗСУ, — розвідка Британії

Аналітики зазначають, що на деяких ділянках бої тривають безперервно понад 8 тижнів, через що російські окупанти почали вимагати від командування ротації.

Українські військові в ході контрнаступу продовжують тиснути на російських окупантів одразу на кількох напрямках, що дуже впливає на бойову здатність противника. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 1 серпня.

За інформацією аналітиків, на південь від міста Оріхів Збройні Сили України борються проти російської 58-ї загальновійськової армії. Найімовірніше, російські окупанти на цій ділянці фронту зiштовхнулися з бойовою втомою та виснаженням передових полків. Вони там знаходяться безперервно останні вісім тижнів.

"Далі на схід, на південь від населеного пункту Велика Новосілка, російські сили, що обороняються, зібрані зі Східного і Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми з координацією дій", — ідеться в повідомленні.

Крім того, у британській розвідці зазначили, що підрозділи 5-ї загальновійськової армії також під величезним тиском з боку командування та хочуть вирушити на ротацію з лінії фронту.

Це може створити додаткові проблеми для супротивника.

"На півдні загальними проблемами для російських командирів, найімовірніше, будуть брак артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів частин в обороні", — додали аналітики з Міноборони Британії.

Російські окупанти все частіше зазнають виснаження на полі бою Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що ЗС РФ не допомагає мінування у три шари та українські військові продовжують просуватися вперед. У Міноборони зазначили, що контрнаступ можна назвати "українським військовим феноменом".