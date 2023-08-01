Бої у Серебрянському лісі: комбат 100-ї бригади ТрО розповів про наступ РФ

За словами командира батальйону з позивним "Шаман", вони не тільки не втратили позицій, але й навпаки просунулись далі, щоб вирівняти фронт.

Командир окремого батальйону 100-ї окремої бригади Сил територіальної оборони "Андрій з позивним "Шаман" розповів про бойові дії в Серебрянському лісі, де окупанти намагаються наступати. Про це повідомляє АрміяInform.

З комбатом провели інтервʼю на КСП (командно-спостережний пункт) у Серебрянському лісі. Він вже 4 місяць веде запеклі бої з окупантами на Лиманському напрямку. Російські окупанти намагаються витіснити ЗСУ з Серебрянського лісу й відкинути за річку Оскол, але їм це не вдається зробити.

"Можу сказати за свій батальйон та нашу бригаду. Ми не втратили ще жодної позиції, а навпаки — тільки наростили", — каже "Шаман".

Він додав, що лінія фронту йшла по кривій, через це ворог відправляв туди ДРГ або снайперів, щоб атакувати захисників. Тому військові вирішили вирівняти лінію фронту, щоб унеможливити такі дії з боку ЗС РФ. За дві доби бійці ЗСУ підготовились, а на третю добу пішли у наступ.

"Застосували всі можливі засоби — це і радіоелектронна боротьба, і аеророзвідка. В готовності була також артилерія, яка прикривала особовий склад. На щастя, все вдалося і, що найголовніше, без втрат з нашого боку. Для росіян це стало абсолютною несподіванкою, адже вони втратили позиції, які тепер стали нашими. За глибиною це мінус два кілометри для противника", — зазначив комбат.

Проте у виданні не уточнили, коли відбувся даний епізод. Загалом "Шаман" підкреслює, що операція досягла успіхів завдяки високому рівні взаємодії, без чого досягти успіху було б значно складніше.

Нагадаємо, 31 липня командир бригади "Сталевий кордон" показав відео боїв прикордонників з окупантами на Лиманському напрямку.

1 серпня прикордонники знищили мінометну позицію російських окупантів на Лиманському напрямку.