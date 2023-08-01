"Застрелив свій": під Мелітополем п'яний окупант розстріляв трьох Z-волонтерів, — ЗМІ (фото)

За даними росЗМІ, у російських волонтерів вистрілив загарбник, для якого і призначалася посилка.

Під окупованим Мелітополем, перебуваючи під дією алкоголю, російський військовий розстріляв трьох патріотів із Чувашії. Про це повідомляє російський Telegram-канал "Город Шумерля".

Як ідеться в росЗМІ, волонтери доставляли в Мелітополь гуманітарну допомогу. Врятувати жодного з волонтерів не вдалося.

"Разом із дружиною Тетяною він доставляв вантаж для російських військових в околиці Мелітополя. Там Олександра розстріляли, загинув також друг сім'ї Олександр Антонов із позивним "Єгерь", — ідеться в повідомленні.

Очевидці подій розповідають, що вогонь своїм відкрив військовий, якому й призначався вантаж. І ніби розстріл спровокували жінки своєю присутністю.

"Скільки разів уже й неодноразово говорили: не возите алкоголь, не пийте там! Але ж ні, треба було ще й дівчат із собою тягнути. Як підсумок, свій же під алкоголем застрелив... Може для когось, нарешті, стане уроком", — пишуть у росЗМІ.

Зараз у російських чатах терміново шукають добровольців, готових з'їздити в Михайлівку за тілами загиблих.

Під Мелітополем п'яний окупант розстріляв трьох Z-волонтерів

Нагадаємо, що один із командирів армії РФ розстріляв техніку й автомобілі товаришів по службі через гуманітарну допомогу, яку передавали з Росії. За даними джерела російських військових пропагандистів, розгорається гучний скандал — командир 103 мотострілецького полку ЗС РФ Кутаєв приїхав до військової частини і розстріляв техніку та автомобілі товаришів по службі через гуманітарну допомогу, яку передавали з Росії.