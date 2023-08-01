"Порушення законів та звичаїв війни": СБУ повідомила про підозру російському комбату

Слідчі встановили причетність командира армії РФ до тортур українського військовополоненого. Вже відомі орієнтовні місця його перебування і коло контактних осіб.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного військового армії РФ, який вчиняв воєнні злочини під час тимчасової окупації Чернігівської області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, командир батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ майор Даніло Коблік у березні 2022 року командував підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка Чернігівської області. На території цього населеного пункту ворог взяв у полон українського військового, а також викрали трьох місцевих мирних жителів. Їх ув’язнили в одному із захоплених гаражів, де загарбники облаштували катівню.

Правоохоронці встановили, що Коблік особисто "допитував" українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури, намагаючись "вибити" з українця розвіддані про Сили оборони на території даного регіону. Не отримавши жодної інформації, майор армії РФ розстріляв українського воїна з автоматичної зброї.

"Після цього Коблік почав катувати інших ув’язнених. Під час вчинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами", — йдеться у повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили військовому злочинцю про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці володіють інформацією, що Даніло Коблік переховується від правосуддя на території Росії та тимчасово захопленій частині України. Служба безпеки проводить необхідні заходи для притягнення його до відповідальності.

Крім того, СБУ на Запоріжжі затримала викладача училища, який був коригувальником у ЗС РФ. Викладач інформатики вищого професійного училища пішов на співпрацю з ворогом у липні 2023 року. СБУ його затримала під час спроби передачі розвідданих.

Нагадаємо, 28 липня Фокус повідомляв про затримання агента ФСБ, який збирав інформацію про бойові позиції української протиповітряної оборони, місця базування підрозділів ЗСУ й тероборони. Йому загрожує довічне ув’язнення.