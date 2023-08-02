Президент Чехії Петр Павел уперше дозволив 14 співгромадянам воювати на боці України

Загалом згоду глави держави на приєднання до Інтернаціонального легіону ЗСУ мають 146 чехів, з яких 132 отримали її від попереднього лідера країни Мілоша Земана.

Президент Чеської Республіки Петр Павел дозволив 14 чехам, які бажають воювати проти Росії, служити в лавах Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, повідомляє iRozhlas.

Це необхідний крок для тих, хто хоче допомогти Україні та легально брати участь у бойових діях на боці Києва. Якщо вони виїхали в Україну без отримання дозволу президента, то їм загрожує кримінальне переслідування. Вони можуть подати апеляцію, однак, за словами прессекретаря президента, поки що таких запитів не було.

Наразі 146 чехів мають згоду президента Чехії на приєднання до ЗСУ. 132 людини отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана.

"Президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про схвалення вступу громадян Чехії до Збройних сил України", — повідомила прессекретарка президента Маркета Ржехакова.

Стверджується також, що Петро Павло відхилив прохання ще вісьмох осіб вступити до ЗСУ.

Інтернаціональний легіон

Інтернаціональний легіон територіальної оборони Збройних сил України — військова частина ЗСУ, в якій служать військові добровольці, які є громадянами інших країн. Створена урядом України з ініціативи президента Володимира Зеленського для боротьби проти Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну. У публічному доступі є інформація про те, що чисельність легіону становить близько 20 000 осіб.

Нагадаємо, 1 серпня ЗМІ писали, що армія США готує нову артилерійську стратегію на основі досвіду ЗСУ. Українській армії передали сотні артилерійських установок для високоточного і звичайного вогню, що дало змогу ЗСУ здобути великий досвід їх застосування.

Раніше, 31 липня Фокус повідомляв, що легіон "Свобода Росії" знищив техніку і склади з боєприпасами ЗС РФ під Бахмутом.