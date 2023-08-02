Тортури і сексуальне насильство: ЗС РФ знущаються над українцями на захоплених територіях, — ЗМІ

За словами журналістів, експерти проаналізували 320 справ і свідчення свідків у 35 населених пунктах Херсонської області. У перевірених 43% жертв прямо згадали практику тортур з боку окупантів

Велика кількість українців, яких окупанти утримували в полоні в Херсоні до приходу ЗСУ, заявили про тортури та сексуальне насильство з боку росіян. Про це повідомили експерти з мобільної групи правосуддя Global Rights Compliance, 2 серпня написало видання Euractiv.

Видання пише, що експерти працювали з українськими прокурорами, які розслідують воєнні злочини ЗС РФ у Херсонській області.

За словами журналістів, в Україні розслідують понад 97 000 повідомлень про воєнні злочини й висунули звинувачення 220 підозрюваним у національних судах. Кремль послідовно відкидає звинувачення у воєнних злочинах.

В останньому звіті мобільної групи правосуддя йдеться про те, що експерти проаналізували 320 справ і свідчення свідків у 35 населених пунктах Херсонської області. У перевірених 43% жертв прямо згадали практику тортур з боку окупантів у центрах тримання під вартою. Приміром, сексуальне насильство вважалося стандартною "процедурою".

"Справжні масштаби воєнних злочинів Росії залишаються невідомими", — сказала Анна Микитенко, старший юридичний консультант Global Rights Compliance.

У матеріалі йдеться про те, що 36 потерпілих українців, опитаних прокурорами, згадали про застосування електрошоку під час допитів, часто про ураження електричним струмом статевих органів, а також про погрози каліцтва операцій на статевих органах. У звіті йдеться, що одну жертву змусили стати свідком зґвалтування іншої затриманої жінки.

Видання пише, що росіяни часто затримували волонтерів, правоохоронців, активістів, громадських діячів, а також медичних працівників і вчителів. Тортурам піддавалися полонені українські військовослужбовці.

Нагадаємо, що журналісти писали, що майже третина громадян США підтримує відправку американських військ в Україну. Чверть опитаних американців зберігають нейтралітет щодо цього питання. Проти висловилися 34% респондентів.

Також повідомлялося, що бійці 14 бригади застосували міномет М60МА по позиціях РФ. Використання міномета дає змогу насамперед врятувати життя українців і завдати максимального ураження ворожій піхоті.