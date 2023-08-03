Напередодні виборів: на захоплених територіях жителів включають у партію "Единая Россия"

За даними ЦНС, за успішне вербування нових членів партії колаборантам обіцяють надати певні матеріальні винагороди.

На територіях, які тимчасово перебувають під окупацією, плануються майбутні вибори. Там зареєстровані співробітники державних підприємств зазнають тиску з метою змусити їх подати заяви про вступ до партії "Единая Россия". Про це повідомляє Центр національного опору.

"Так, на ТОТ Луганщини та Донеччини всім працівникам промислових підприємств і навчальних закладів повідомили про необхідність написати заяву до складу партії міжнародного злочинця Володимира Путіна — "Единая Россия", — ідеться в повідомленні.

За інформацією від ЦНС, учасникам примусової паспортизації дається вказівка пропонувати власнику паспорта Російської Федерації приєднатися до партії "Единая Россия". За успішне вербування нових членів партії обіцяють надати певні матеріальні винагороди.

Нагадаємо, що росіяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, виступають за можливість легалізації злочинів, скоєних до 30 вересня 2022 року. Тобто, росіяни планують легалізувати мародерство, захоплення приміщень та інші злочини окупантів.

1 серпня повідомлялося, що РФ дозволить "голосувати" тим, хто не взяв ворожий паспорт під час "виборів" на окупованих територіях. Для жителів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей встановили особливі правила з урахуванням "специфіки" регіонів.