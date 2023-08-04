Став доларовим мільйонером: військкома з Одеської області відправили на передову (фото)

Командування зазначило, що підозрюваного разом із "поплічниками" відправили на фронт у рамках заходів "з вирівнювання бойового навантаження на особовий склад". Щодо Смирнова також розпочато кримінальне провадження.

Військкома і депутата з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, відправили на фронт. Про це повідомляють в Одеському обласному ТЦК і СП.

"Днями в соціальних мережах поширили інформацію, що "депутат і військком з міста Южне — Смирнов — став доларовим мільйонером під час війни, ще й "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників". Реагуючи на суспільний резонанс і в межах загальних заходів щодо вирівнювання бойового навантаження на особовий склад, усіх трьох вищезгаданих військовослужбовців роти охорони ТЦК і СП м. Южне переведено для подальшої служби до однієї з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі", — заявили в Одеському обласному ТЦК і СП.

У військкоматі додали, що щодо оприлюдненої інформації в соцмережах Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження.

Нагадаємо, про те, що депутат від партії "Батьківщина" з міста Южне Одеської області Єгор Смирнов нібито допомагає "вирішувати" справи із земельними ділянками, а своїм кривдникам роздає повістки, заявив екснардеп Ігор Мосійчук.

За інформацією політика, Смирнов обіймав посаду секретаря постійної комісії з адміністративно-територіального устрою, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, цивільної оборони. Користуючись своїм службовим становищем, за півтора року війни він нібито придбав майна на понад мільйон доларів.

Мосійчук також додав, що Смирнов проходив службу в місцевому ТЦК, куди влаштував двох своїх наближених. Утрьох їм вдавалося уникати ротації, яка регулярно проводилася у військкоматі, а кривдників "карати" повістками.

На особистій сторінці в Facebook Єгор Смирнов востаннє публікував пост 31 грудня 2020 року. Публічно підозрюваний ніяк не коментував звинувачення в незаконному збагаченні.

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Раніше Фокус розповідав про колишнього одеського військкома Євгена Борисова, який за час служби "збагатився" на 188 млн гривень. 25 липня суд ухвалив рішення заарештувати ексвійськкома з правом виходу під заставу в розмірі 150 млн грн.