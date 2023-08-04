Війна з Україною обходиться дорого: РФ подвоює план витрат на оборону на 2023 рік, — ЗМІ

За словами журналістів, тільки в першій половині 2023 року Москва витратила на оборону на 600 млрд рублів. Це більше, ніж ті 4,98 трильйона рублів, які вона спочатку запланувала на весь 2023-й рік.

Росія подвоїла свої витрати на оборону на 2023 рік. Тепер ця сума сягнула більш ніж 100 млрд доларів, що склало третю частину всіх державних витрат РФ. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на урядовий документ.

За словами журналістів, це проливає світло на витрати РФ на війну проти України. Так, тільки в першій половині 2023 року Москва витратила на оборону на 600 млрд рублів. Це більше, ніж ті 4,98 трильйона рублів, які вона спочатку запланувала на весь 2023-й рік.

Так, як пише видання, витрати на оборону РФ за перші 6 місяців 2023 року становили 5,59 трлн рублів. Таким чином, Росія вже витратила 57,4% свого нового річного оборонного бюджету.

Уряд і Мінфін Росії не відповіли журналістам, щоб прокоментувати ці цифри.

Як сказано в матеріалі, зростання військових витрат підтримує помірне відновлення економіки Росії за рахунок зростання промислового виробництва. Однак уже спостерігається дефіцит бюджету в розмірі близько 28 мільярдів доларів. Ситуація ускладнюється падінням доходів від експорту. Збільшення витрат на оборону може ще більше збільшити дефіцит.

Журналісти заявили, що Росія витратила 19,2% на оборону за перші шість місяців від усіх спочатку запланованих витрат бюджету на 2023 рік загалом. У період із 2011 до 2022 року Росія витрачала мінімум 13,9% і максимум 23% свого бюджету на оборону.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстрілюють Україну ракетами, якими Київ у 90-х розрахувався за газ. Угоду про передачу ракет було укладено в Ялті між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ під керівництвом Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що російські військкори заявили про безсилля армії РФ перед артилерією НАТО. Російські військові скаржаться, що ЗС РФ мають великі втрати на ділянках, де переважає західна артилерія, а також відзначають розвиненість західної супутникової розвідки.