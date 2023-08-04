"Питання часу": у ГУР розповіли, скільки грошей у РФ залишилося для фінансування війни

За словами Андрія Юсова, Росія має обмежений бюджет на фінансування атак на територію України — $150 мільярдів доларів.

У резервних фондах Російської Федерації, з яких відбувається фінансування збройного конфлікту на території України, є сума, що перевищує $150 мільярдів доларів. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі виданню "Укрінформ".

"Власне, саме з цих запасів Росія фінансує війну: утримує армію, виробляє і закуповує зброю", — сказав Юсов.

За його словами, ресурси Росії не безмежні, війна — це дуже дорого, тому процес системної кризи в РФ незворотній. І це тільки питання часу.

На початок поточного року Російська Федерація демонструвала зростання експорту нафти, досягнувши рівня у 8,3 мільйона барелів нафти на добу. Це є найвищим показником з квітня 2020 року, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Експорт нафти є одним із найважливіших джерел доходу для Росії.

Найбільшим покупцем російської сирої нафти був Китай, який придбав 43% від загального обсягу російського експорту. На другому місці розташувалася Індія, яка придбала 36% від загального обсягу. За ними слідували країни Європейського Союзу, з часткою у 8%, і Туреччина з часткою у 3%.

Однак після встановлення у грудні минулого року верхньої межі цін для закупівель російської нафти доходи від нафтогазової галузі, за даними міністерства фінансів РФ, за 4 місяці цього року скоротилися на 52% порівняно із січнем — квітнем 2022 року.

Нагадаємо також, що за інформацією журналу Spiegel, Індія і Туреччина допомагають Росії експортувати нафту. Морські порти в Індії щомісяця приймають близько 70 танкерів з нафтою з РФ.

7 липня повідомлялося, що в ЄС оцінили, як санкції впливають на економіку РФ. Представники Європейської комісії вважають, що обмеження серйозно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії.