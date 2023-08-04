Напередодні прориву: росіяни стягують війська на Таврійський напрямок, — нардеп (відео)

За словами Романа Костенка, українські бійці продовжують успішне просування на Херсонському та Запорізькому напрямках, домагаючись значних результатів.

На Таврійському напрямку зосереджено близько 150 тисяч ворожих солдатів. Однак, щоденні дії ЗСУ дають змогу завдавати шкоди противнику, в середньому, від 2 до 3 рот особового складу щодня. При втраті позицій на одному з напрямків окупанти стикаються з поразкою, що змушує їх вимушено переміщати свої сили і засоби, щоб зберегти контроль над областю. Про це розповів полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в коментарі "24 Каналу".

На Таврійський напрямок окупанти стягують значні сили в розмірі 150 тисяч військових. Проте українські бійці продовжують успішне просування на Херсонському та Запорізькому напрямках, досягаючи значних результатів. Збройні Сили України проявляють бойову ефективність, що дає їм змогу продовжувати наступ і завдавати поразки противнику на різних фронтах.

"Ми проводимо активні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках. На Херсонському — більш стабільна ситуація, всі працюють від оборони, тому що є річка Дніпро. Там ми маємо певний успіх", — сказав полковник СБУ.

Ворог проводить широкомасштабну оборонну операцію з елементами наступу, щоб змусити ЗСУ маневрувати силами і засобами та знизити тиск на Мелітопольському напрямку.

Незважаючи на це, Сили оборони ще не залучили більшу частину резервів у боях.

Також, 3 серпня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів, що на півдні України перебуває близько 150 тисяч російських окупантів.

Нагадаємо, що 28 липня в МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватися крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців і техніку.