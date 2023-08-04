"Перемога – діло часу": бійці бригади "Червона калина" провели навчання (відео)

Учасники навчань вдосконалювали навички з аеророзвідки, орієнтування на місцевості та відповідного прокладання маршрутів, комунікації між різними з'єднаннями.

Бійці бригади Національної Гвардії "Червона Калина" провели масштабні тренування з використанням бронетехніки. Подробиці повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

На полігони учасники навчань вдосконалювали навички з аеророзвідки, орієнтування на місцевості та відповідного прокладання маршрутів, комунікації між різними з'єднаннями. Стрільбі з різних видів озброєння приділялася особлива увага.

Командир одного зі штурмових підрозділів розповів, що такі регулярні тренування надають можливість набути впевненість в собі та своєму підрозділі. У всіх захисників одна спільна мета — перемога. Саме заради цього бійці не шукають додаткову мотивацію або натхнення, а регулярно навчаються, роблячи це швидко. Він наголосив, що війна це важка річ, тому кожен з українців повинен відпрацювати якомога більше уявних ситуацій, отримати всі необхідні навички.

"Перемога над ворогом за таких умов — діло часу", – зазначив боєць.

Нагадаємо, 20 червня бригада "Червона Калина" Гвардії Наступу показала фронтові будні. Військові підрозділу на фронті беруть безпосередню участь у бойових зіткненнях на передовій. Вони застосовують стрілецьку зброю та гранатомети проти російських окупантів, завдаючи їм максимальне ураження.

Також 31 березня бригада "Червона Калина" показала атаку по цілях російських військ. Бійці екіпажу мобільної вогневої групи за кілька місяців знищили 3 БПЛА та наземні цілі противника.