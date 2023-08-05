SIG "втомився" від вибуху: як морський дрон знешкодив один із найпотужніших танкерів РФ

Танкер SIG перевозить майже 5 тисяч тонн палива, Москва доставляла ним ним авіапаливо з Криму до Сирії. Оператори направили надводні безпілотники точно в машинне відділення і підірвали судно.

Один з найпотужніших російських танкерів SIG зазнав пошкоджень через атаку морським дроном у ніч на 5 серпня. Вибухи лунали поруч із Кримським мостом, танкер перебував недалеко від Керченської протоки.

Члени екіпажу говорили про пошкодження машинного відділення. У Telegram-каналах з'явився аудіозапис нібито з пошкодженого танкера, у якому розповідали, що судно не може самостійно переміщатися і про затоплення машинного відділення.

Екіпаж Sig не знав причину вибуху, але припускав, що йдеться про надводний дрон.

Окупаційна влада Криму закликала місцевих жителів не нагнітати ситуацію і говорила, що вибухи не мають стосунку до Кримського мосту. Російські пропагандисти писали, що в Керченській протоці знищили три морські дрони.

Росморрічфлот зазначав, що перед атакою танкер був на південному підході до Керченської протоки. Зараз судно нібито на плаву, а екіпаж проводив "боротьбу з надходженням забортної води".

Філігранний удар: як атакували танкер SIG

Аналітики Defence Express називають ураження морським дроном-камікадзе танкера Sig філігранним ударом виваженої сили. Надводні БПЛА мають переваги над протикорабельними ракетами, адже оператор може провести їх уздовж борту, точно ідентифікувати судно і спрямувати точно в машинне відділення.

Протикорабельна ракета не змогла б точно ідентифікувати цілі. Її радіолокаційна головка самонаведення вибрала б найбільшу ціль. Telegram-канал Baza показував фото зсередини судна.

Голова СБУ Василь Малюк заявляв про "абсолютну логічність" у появі морських дронів біля російських кораблів і Кримського мосту. Україна проводить спецоперації у своїх територіальних водах і всі вони цілком законні, підкреслив він.

Джерела УНІАН в СБУ розповіли про класичний сценарій спецоперації. Надводний дрон доставив 450 кг тротилу і знешкодив один із найпотужніших нафтових танкерів РФ.

"Танкер був добре навантажений паливом, феєрверк було видно здалеку. Чергову успішну спецоперацію СБУ проводила із силами ВМС у територіальних водах України. Як то кажуть, "нех***й шастати", — підкреслив співрозмовник.

Що відомо про танкер SIG?

Один із найпотужніших нафтових танкерів у РФ побудували 2014 року. Він належав судноплавній компанії Транспетрочарт, а його порт приписки — Санкт-Петербург. Танкер може перевозити майже 5 тисяч тонн палива.

Москва наказувала доставляти танкером авіаційне паливо з Криму до Сирії, США за це внесли санкції проти судна. Танкер потрапляє під заборону Міноборони України на перевезення вантажів військового призначення і не є цивільним судном.

До моменту атаки морським дроном судно прийшло з Туреччини. На борту перебували 11 членів екіпажу, кілька дістали садна від осколків розбитого скла.

Нагадаємо, що 4 серпня морський дрон атакував десантний російський корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Судно зазнало серйозних пошкоджень.

Фокус раніше писав, що під час операції в Новоросійську могли застосувати сучасний український морський дрон MAGURA V5.