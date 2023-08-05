"Самим потрібно": з Білорусі до РФ вилетіли 10 російських вертольотів

ЗС РФ забрали з Білорусі ледь не усі військові вертольоти, які туди переправили в січні 2023 року.

Російське командування суттєво зменшило авіаційне угрупування, яке тримали у Білорусі. Зокрема, на територію РФ повернули бойові вертольоти "Крокодил", здатні стріляти протитанковими ракетами. Про деталі розповіла у Telegram-каналі спільноти "Беларускі Гаюн".

У дописі вказано, що подія сталась близько восьмої години ранку 5 серпня. З летовища "Мачулищі" вилетіли 10 вертольотів:

Мі-8 — 4 шт.;

Мі-24 — 6 шт.

Повітряні судна попрямували у напрямку кордону з Росією і пізніше приземлились на аеродромі "Сеща" у Брянській області. Спостерігачі припустили, що разом з вертольотами територію Білорусі покинули 20 військових ЗС РФ.

Маршрут вертольотів ЗС РФ - Беларускі Гаюн Фото: Беларускі Гаюн

Зазначимо, відстань від аеродрому "Сеща" до кордонів Чернігівської області — близько 150 км, до лінії фронту на сході — близько 600 км.

Аеродром ЗС РФ "Сеща" у Брянській області

У моніторинговій групі зазначили, що раніше ЗС РФ тримала на території Білорусі 11 військових вертольотів. Вертольоти провели на території республіки понад 200 днів, за цей час з невідомих причин під Іванцевичами розбилось одне повітряне судно.

Таким чином на території Білорусі залишився один російський військовий вертоліт, вказано у дописі. Або ж, жодного, якщо врахувати інцидент під Іванцевичами.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 20 багатоцільових вертольотів Мі-8 та 7 бойових вертольотів Мі-24 — про це пишуть ORYX-розслідувачі.

Крім того, згідно з даними Генштабу ЗСУ, було знищено 311 вертольотів ЗС РФ, при чому останнє вдале відпрацювання сталось 24 липня 2023 року.

Нагадуємо, до Білорусі перебрались найманці ПВК "Вагнер": близько 5 тис. осіб отаборились біля містечка Осиповичі. 20 липня стало відомо, що до табору прибуло 300 одиниць військової техніки.

Тим часом Польща остерігається можливої провокації "вагнерівців" у Сувалівському коридорі. Втім польські чиновники запевняють, що у випадку провокації усі нападники будуть знищені.