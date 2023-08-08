На території Криму біля Джанкоя і Октябрського прогриміли вибухи: що відомо

Окупаційна влада повідомила, що на полігонах відбувається утилізація боєприпасів, про що було завчасно попереджено.

У другій половині дня 8 серпня на території тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи в районі Джанкоя і Октябрського. "Радник голови" Криму Олег Крючков написав у Telegram, що вибухи пов'язані з "утилізацією боєприпасів".

"Звуки вибухів, які чути в Джанкої — це утилізація боєприпасів у селі Вільне. Ситуація під контролем спеціальних служб", — написав він.

За його словами, така сама ситуація відбувається в Октябрському, де також нібито утилізують боєприпаси на місцевому полігоні.

Зазначимо, що захід з утилізації було, ймовірно, заплановано, оскільки місцеві канали пишуть, що про це заздалегідь попереджала окупаційна влада.

"Шановні жителі! 08.08.23 з 9.00 на полігоні будуть проводитися роботи з розмінування снарядів. Прохання передати інформацію сусідам, друзям, родичам і т.д. кого немає в групі. Просять усіх зберігати спокій", — наводить текст оголошення канал "Кримський вітер".

На момент публікації офіційні українські джерела не коментували подію.

Нагадаємо, глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо 6 серпня заявив, що по Чонгарському мосту було завдано удару за допомогою ракети Storm Shadow. Унаслідок атаки дорожнє полотно мосту було пошкоджено.

У зв'язку з цим аналітики з Інституту вивчення війни в черговому звіті написали, що удари по мостах, які з'єднують окуповані Крим і Херсонську область, спрямовані на те, щоб відрізати ЗС РФ на півдні України та порушити їхнє матеріально-технічне забезпечення, оскільки логістичні ланцюжки виявляться довшими.