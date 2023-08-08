"Не буду випереджати рішення": Україна може отримати не тільки винищувачі F-16, — посол США

За словами представника Вашингтона в ОБСЄ Майкла Карпентера, бойова авіація принесе Україні велику користь, однак тут варто враховувати безліч чинників. Наприклад, чи немає варіантів ефективніше захистити небо.

Після того, як Україна отримає до свого арсеналу сучасні винищувачі F-16, партнери можуть надати ЗСУ й інші літаки. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв'ю "Укрінформ" 8 серпня.

За його словами, постачання бойової авіації, безумовно, принесе велику користь Україні в її контрнаступі, однак потрібно уважно подивитися на вартість і витрати, чи буде це найбільш підходящим вкладенням коштів.

"Я не буду випереджати будь-які майбутні рішення. Скажу лише, що це справді дуже важливо, що нам вдалося розпочати процес підготовки українських пілотів на F-16, а згодом, можливо, і на інших літаках четвертого покоління", — йдеться в повідомленні.

Окремо Майкл Карпентер зазначив, що Румунія і Данія виступили в ролі сторін, які прийняли пілотів з України. У майбутньому до них можливо приєднаються й інші союзники.

Щодо виділених коштів було додатково сказано, що як і з будь-якими іншими здібностями, потрібно переконатися, чи буде це максимум за кошти, які можуть бути виділені. Існують й інші системи, які також могли б забезпечувати ролі протиповітряної оборони.

"І метою західного співтовариства країн, які підтримують Україну — Контактної групи, якщо хочете — має бути забезпечення багаторівневої протиповітряної оборони, тобто щось на кшталт точкової протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, середньої дальності, а потім і більшого радіусу дії", — підсумував американський посол. в ОБСЄ.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав прискорити постачання F-16, адже це вкрай важливо для української боротьби. Відбутися поставки мають одразу після навчання пілотів і іноземні дипломати можуть цьому сприяти.