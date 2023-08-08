"Переходило з рук в руки": росіяни взяли під контроль село на Луганщині, — DeepState

Останні тижні ворог суттєво посилив тиск на цій ділянці фронту, зумівши зайняти станцію Куземівка та посадки вище Жабиного Яру, розповіли аналітики.

У Луганській області на Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. Російські окупанти змогли взяти під контроль село Новоселівське. Про це 8 серпня повідомили аналітики DeepState.

"Окупанти відновили контроль над Новоселівським. Село повністю знищене і вже не раз переходило з рук в руки. Останні тижні ворог суттєво посилив тиск, зумівши зайняти станцію Куземівку та посадки вище Жабиного Яру", — йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що зі слів одного з бійців відомо, що фактично лінія фронту зараз проходить по краю цього невеликого населеного пункту.

Село Новоселівське Карта DeepState

Нагадаємо, що зранку 8 серпня аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти майже взяли Новоселівське під контроль. Точаться запеклі бої в районі Серебрянського лісництва. Бійцям Сил оборони України вдалося відкинути росіян від Новоєгорівки на південь.

Також повідомлялося, що російські пропагандисти повідомляють, що ЗСУ мають успіхи у Херсонській області. За непідтвердженими даними, Сили оборони звільнили село Козачі Лагері на Херсонщині і просунулися вперед.