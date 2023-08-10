Україна матиме гарантії безпеки незалежно від того, хто буде главою Білого дому, — Держдеп

Речник Держдепу США Метью Міллер зазначив, що зовнішньополітична підтримка України залежить не тільки від рішень адміністрації американського президента, а й від Конгресу США.

Прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 9 серпня заявив, що довгострокові угоди про безпеку України мають пережити будь-яку адміністрацію американського президента. Така заява прозвучала після того, як чиновнику поставили запитання про майбутню підтримку України, якщо главою Білого дому стане Дональд Трамп. Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Міллера, відповідні документи, які будуть підписані американською та українською стороною, залишаться чинними незалежно від того, хто стане президентом США.

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов'язання з безпеки України", — заявив речник Держдепу.

Під час брифінгу Міллер також зазначив, що на сьогодні Вашингтон і Київ обговорюють питання формату гарантій безпеки в довгостроковій перспективі.

"Ми ведемо дискусії з Конгресом про те, якою має бути наша поточна позиція щодо фінансування України та якою має бути довгострокова позиція", — зазначив він, додавши, що підтримка України залежить не тільки від позиції президента США, а й від Конгресу.

Водночас Міллер підкреслив, що раніше Конгрес завжди погоджувався з рішеннями Білого дому щодо військової підтримки України.

"Щоразу, коли ми просили в Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й далі", — підсумував Міллер.

Нагадаємо, Держдеп США підтвердив початок переговорів із Україною про надання гарантій безпеки. У зв'язку з цим Фокус розбирався, який документ розробляють українська й американська сторони та як це може вплинути на вступ України до НАТО.