У РФ мають намір модернізувати списані танки Т-72 у БМПТ "Термінатор"

Представники "Уралвагонзавода" стверджують, що універсальна платформа танка Т-72 дає змогу вирішувати широкий спектр завдань, зокрема й щодо модернізації такої техніки, як бойові машини підтримки танків.

Російський концерн "Уралвагонзавод" має намір модернізувати списані танки Т-72 в бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Термінатор". Як повідомила пресслужба концерну, платформа ще радянського танка Т-72 досить універсальна, щоб реалізувати подібний проект.

БМПТ-72 було представлено на стенді бронетехніки від "Уралвагонзавода" на виставці "Армия 2023". Вкотре російські зброярі заявили про техніку в контексті "аналогов нет" і заявили, що нова БМПТ буде являти собою поєднання вогневої потужності і захищеності.

"Тагільські танкобудівники демонструють унікальність і універсальність бази Т-72/Т-90. Вона має величезні резерви для модернізації, використовується в найрізноманітніших цілях і дає змогу розв'язувати широкий спектр завдань", — йдеться в повідомленні пресслужби.

У публікації зазначено, що Т-72, які виводяться з експлуатації, виступлять як база для "Термінаторів", які матимуть нові функції і характеристики. Однак, що конкретно мається на увазі, інженери "Уралвагонзавода" не уточнили.

Коротко про БМПТ "Термінатор"

Бойова машина підтримки танків призначена для виконання бойових завдань у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів, живої сили та бронетехніки противника.

Відомо, що російський БМПТ озброєний двома 30-мм автоматичними гарматами 2А42, 7,62-мм кулеметом ПКТ, а також чотирма пусковими контейнерами для керованих ракет сімейства 9М120 комплексу "Атака". При цьому на озброєнні офіційно машину не прийнято, хоча в мережі було опубліковано кадри участі цієї техніки в бойових діях в Україні.

Нагадаємо, 12 серпня СБУ опублікувала відео знищення російської БМПТ за допомогою дронів-камікадзе. Ще одну машину українські бійці спалили в Луганській області на початку лютого поточного року. При цьому російські пропагандисти пафосно заявляли, що "Термінатор" майже неможливо знищити.