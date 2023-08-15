Окупанти втратили 301 людину за добу: генерал розповів про успіхи ЗСУ на півдні України

За словами генерала Олександра Тарнавського, ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем і мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки.

На Таврійському напрямку українські артилеристи за добу виконали 1620 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у себе в Telegram увечері 14 серпня.

Він заявив, що робота Сил оборони України триває.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі — 99, поранені — 190, полонені — 12). Знищено 34 одиниці військової техніки противника", — зазначив він.

Тарнавський заявив, що ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем і мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, за його словами, було також знищено 3 склади боєприпасів.

Нагадуємо, Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на Запорізькому відрізку фронту. Експерти зазначили, що ЗСУ мають певні успіхи на двох ділянках — біля Оріхового в напрямку Работиного та біля Великої Новосілки біля Урожайного.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 14 серпня відвідав ділянки фронту під Соледаром і Бахмутом. Командири та рядові бійці, які воюють на Донбасі, особисто доповіли верховному головнокомандувачу, чого їм бракує та які мають проблеми.