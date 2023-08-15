"Не становлять загрози": у ГУР назвали ПВК "Вагнер" у Білорусі "частиною гри"

За словами представника військової розвідки Андрія Черняка, Кремль може використовувати найманців Пригожина для провокацій на кордоні з країнами НАТО, однак повертатися в Україну вони не мають наміру.

Наразі військова розвідка не має даних про можливе повернення "вагнерівців" на українську територію для бойових дій. Про це 15 серпня розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк у коментарі інформаційному агентству "РБК-Україна".

"Чи повернуться вони на війну проти нашої держави після спроби невдалого бунту в Росії та понесених втрат, зокрема під Бахмутом? Ми поки що не маємо відповіді на це питання, але тримаємо залишки армії Пригожина в полі зору. Однак станом на найближчі тижні загрози вторгнення "вагнерівців" з території Білорусі немає", — наголосив представник ГУР.

Щодо вербування у "Вагнер", співрозмовник не виключив, що прихована рекрутингова діяльність може тривати.

"Власне, Пригожин [засновник ПВК "Вагнер"] говорив, що нібито збирається повернути свою армію найманців в африканські країни", — зазначив він.

Ситуація з "вагнерівцями" в Білорусі також порушила питання про мету їхнього перебування там. За даними ГУР, понад 6400 найманців були переміщені на територію Білорусі, де проводять військові навчання для білоруських сил. Однак ця діяльність не є системною і не є основним завданням найманців.

"Частина найманців уже збирається або навіть повернулася назад на територію Росії", — підкреслив представник ГУР.

"Вагнерівці" в Білорусі — частина російської ІПСО

За словами Черняка, фактор "вагнерівців" активно використовується Росією як частина інформаційно-психологічної гри на кордонах із НАТО. Попри це, ГУР стверджує, що "вагнерівці" не становлять серйозної загрози для держав НАТО і можуть бути залучені тільки в провокаційних акціях проти партнерів України.

"І Україна, і наші добрі сусіди Польща та країни Балтії добре знають Росію. Якщо якась група озброєних терористів-найманців спробує випробувати на міцність український кордон або взяти під контроль Сувальський коридор, така група буде негайно знищена", — підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що в Латвії Служба держбезпеки виявила в мережі заклики вступити до лав ПВК "Вагнер". За даними спецслужб, це перший випадок зовнішньої реклами російських найманців у країні.

Раніше, 14 серпня, командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що найманці ПВК "Вагнер" беруть участь у підготовці білоруських військових. За його словами, існує ймовірність спроби повторного наступу ворожих сил на Київ.