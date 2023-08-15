Батальйон К-2 знищив гаубицю Д-30 та КамАЗ у промисловій зоні на Донеччині (відео)

Артилеристи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили техніку, яку ворог намагався ретельно заховати.

Батальйон К-2 54 бригади ЗСУ знищив гаубицю Д-30 та КамАЗ у промисловій зоні на Соледарсько-Сіверському напрямку. У пресслужбі підрозділу у Facebook повідомили подробиці.

Спочатку українські захисники зафіксували вантажівку. Автомобіль перебував на зруйнованому підприємстві. Згодом артилерія підрозділу успішно знешкодила техніку.

Ліквідовано було й гаубицю Д-30. Артилерійську установу загарбники заховали серед густої рослинності, але це їм не допомогло.

"Пристрілявшись та внісши всі потрібні корективи, артилерист схрещує пальці та сподівається, що природній розліт снаряду прийдеться саме "в яблучко"", – йдеться у дописі.

Знищення артилерії РФ

У серпні українські добровольці знищили ворожу гаубицю "Мста-Б". Разом з установкою російські загарбники втратили боєкомплект. 2А65 "Мста-Б — це гаубиця калібру 152 мм, здатна уражати цілі на відстані понад 24 кілометри.

Наприкінці липня дрон Perun ліквідував бронемашину росіян, а також гаубицю Д-30. Окупанти вирішили заховати техніку серед дерев, але українські аеророзвідники вистежили її та завдали потужного удару. Першою ціллю безпілотного літального апарату стала бронемашина російських військових. Ще вдень її серед дерев у лісосмузі вистежив безпілотник-розвідник українських військ. Вже в темну пору доби техніку ліквідували. Окрім того, військові за допомогою того самого дрона PERUN ліквідували 122-мм гаубицю Д-30.

Нагадаємо, 15 серпня оператори ССО знищили чотири одиниці техніки російських військ. Завдяки ефективній роботі операторів безпілотників вдалося зафіксувати військові бойові машини та автотехніку.