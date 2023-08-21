У Повітряних силах розповіли, чи готова українська логістика до F-16 (відео)

За словами спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, Києву потрібно буде підготувати злітно-посадкові смуги для західних літаків і гарантувати їхню безпеку.

Серед основних проблем, з якими може зіткнутися Україна після отримання винищувачів F-16, — адаптація злітно-посадкових смуг. Про це в понеділок, 21 серпня, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Так, за словами представника ЗС, злітно-посадкові смуги в Україні виготовлені з бетонних плит зі швами. Ці шви потрібно ретельно обслуговувати перед прийманням нових західних винищувачів. Особливу увагу також слід приділити налаштуванню логістики та інфраструктури, щоб забезпечити захист від можливих загроз з боку Росії й збереження літаків на аеродромах.

"Наші інженерні служби працюють над цим. Також F-16 має проблему з низьким повітрозбірником, може засмоктувати сторонні предмети, це небезпечно, потрібно стежити, тримати смуги в чистоті", — зазначив речник ЗС.

Західні винищувачі вже були в Україні

Водночас Ігнат зауважив, що раніше F-16 уже виконував посадки на українських аеродромах, включно з аеродромом у Миргороді під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

"Вони там добре себе "почували" і навіть пілоти наші мали змогу покерувати ними — брали ручку управління на себе вже в небі — у двомісному навчально-бойовому літаку. Власне за таким самим принципом літали й на F-15 у Старокостянтинові на Хмельниччині у 2018 році. Тобто західні літаки були вже на наших аеродромах", — розповів Гнат.

Він підкреслив, що, попри те, що передача винищувачів не є безпосереднім рішенням для закінчення війни, наявність винищувачів F-16 може суттєво вплинути на динаміку подій. Особливий акцент Ігнат зробив на важливості досягнення переваги в повітряному просторі, що є ключем до успіху на землі.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди мають намір передати Україні 42 багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16.

Того ж дня стало відомо, що ще 19 літаків F-16 Україні передасть Данія. Тоді ж повідомлялося, що українські льотчики вже почали навчання на F-16.