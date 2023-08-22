Удари українських БПЛА по території РФ є легітимними, — глава МЗС Німеччини

Глави зовнішньополітичних відомств ФРН і Естонії зійшлися на думці, що за часті атаки дронів по Москві несе відповідальність Росія.

Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає атаки безпілотних літальних апаратів по території Російської Федерації законними. Про це пише видання Tagesschau 22 серпня.

У межах спільної пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкной у Берліні Бербок зазначила, що РФ вторгалася в Україну, а Київ захищається "в межах міжнародного права".

Як зазначають журналісти, над столицею РФ тепер майже щодня можна помітити БПЛА. Водночас у Києві не підтвердили, що ці атаки є українськими.

Говорячи про збільшення кількості атак дронів по Москві, Анналена Бербок і Маргус Цахкна зійшлися на думці, що за них несе відповідальність Росія.

Глава німецького відомства підкреслила, що Москва відповідальна за те, що зараз відбувається в Україні.

Нагадаємо, що жителі Москви і Підмосков'я в ніч на 22 серпня чули вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО збили два безпілотники в Московській області. Один у районі Красногорська, інший у районі Часцов.

Раніше, 18 серпня, у столиці Російської Федерації з комплексу "Москва-Сіті" евакуювали майже двох тисяч осіб через фейковий сигнал про атаку безпілотників. Повідомлення з'явилося після публікації в Telegram-каналах відео зі "зграєю" безпілотників, яка рухалася в бік Москви.