"Митець обирає сторону ката": Данілов відповів Ларсу фон Трієру через захист росіян

За словами секретаря РНБО, війна не схожа на кіно, коли вона йде в реальному житті. Ларсу фон Трієру порадили на мить уявити, що російські ракети летять на його рідне місто.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов відреагував на скандальне звернення данського режисера Ларса фон Трієра про постачання бойової авіації Україні. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 23 серпня.

За його словами, за кожним живим представником російської армії стоїть убитий громадянин України, тому говорити про важливість чиїхось життів тут не зовсім доречно.

"Війна — це не кіно, де актори грають у життя і смерть. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці", — йдеться в повідомленні.

Окремо Олексій Данілов порадив режисерові уявити, що це в його рідне місто щодня летять російські ракети. Що це його батька чи матір убили, онука незаконно депортували в Російську Федерацію, а мародер спалив будинок, перед цим зґвалтувавши дружину.

"У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис — реального, а не вигаданого життя", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що режисер Ларс фон Трієр скандально звернувся до Володимира Зеленського через фото всередині винищувача F-16. За його словами, бойова авіація є однією з найстрашніших машин для вбивств сучасності, а життя громадян Російської Федерації також мають значення.

20 серпня стало відомо про намір Данії передати Україні 19 літаків F-16. Перші шість винищувачів F-16 Копенгаген сподівається передати ЗСУ під Новий рік.