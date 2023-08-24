Громадське радіо в Німеччині потрапило у скандал через заклики вбити Зеленського

Під час ефіру слухач на ім'я "Фішер" залишив на автовідповідачі повідомлення, в якому заявив, що війну в Україні можна закінчити "дуже просто".

У Німеччині в ефірі громадського радіо Deutschlandfunk пролунали заклики вбити президента України Володимира Зеленського. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Інцидент стався під час дискусійної програми під назвою "Україна — як припинити агресивну війну Росії?" Один із слухачів на ім'я "Фішер" залишив на автовідповідачі повідомлення, в якому заявив, що війну в Україні можна закінчити "дуже просто".

"Заарештувати Зеленського та його банду злочинців, четвертувати його живцем і відрубати йому голову", — йшлося в повідомленні.

На тлі таких висловлювань в ефірі громадського радіо здійнявся скандал, а місцеві видання навіть повідомили, що один із адвокатів хотів порушити кримінальну справу як проти слухача, так і проти редакторів радіо за висловлювання ненависті, пособництво та підбурювання до публічних закликів до скоєння злочинів.

На запит Німецького агентства преси в середу 23 серпня речник прокуратури Кельна заявив, що прокуратура не отримувала жодних кримінальних скарг з цього приводу..

Радіостанція уже перепросила за заяви слухача та видалила його коментар з аудіотеки.

"Аудіо було вирізане. Це сталося, як тільки ми про це дізналися. Ми проведемо внутрішні дискусії та з’ясуємо, як могла виникнути ця редакційна помилка", – сказав представник громадського радіо Deutschlandfunk FAZ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував проведену ГУР Міноборони України спецоперацію на півострові Крим. Він зауважив, що про деокупацію Криму покуи не йдеться і головне, що українські спецпризначенці повернулися без втрат.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до того, що сталося з очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у Росії.