Діяльності ПВК "Вагнер" настав кінець, оскільки Пригожина неможливо замінити, — WP

Журналісти зазначили, що без Пригожина і його помічників Дмитра Уткіна і Валерія Чекалова тисячі "вагнерівців" зараз застрягли в різних країнах. Їхня доля буквально перебуває в руках Путіна і військових чиновників Міноборони Росії.

Смерть глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і його старших командирів ставить під сумнів діяльність найманців у країнах Африки, в Україні та на Близькому Сході. Про це пише видання Washington Post.

За словами журналістів, Пригожин зміг вибудувати велику імперію за межами Росії, яка просувала інтереси Кремля. Тепер її під свій контроль намагається взяти сам президент РФ Володимир Путін.

Видання зазначило, що ПВК "Вагнер" направляла своїх найманців для підтримки авторитарних режимів або боротьби з повстанськими угрупованнями в Центральноафриканській Республіці, Малі, Сирії, Лівії та Судані.

І ось, як повідомляється, без Пригожина і його помічників Дмитра Уткіна і Валерія Чекалова тисячі "вагнерівців" зараз застрягли в різних країнах. Їхня доля буквально перебуває в руках Путіна і військових чиновників Міноборони Росії, які вирішуватимуть, чи зберегти частину угруповання, чи повністю його розформувати.

Як розповів професор англійського Університету Ексетера Девід Льюїс, ПВК "Вагнер" прийшов кінець як організації. За його словами, Пригожин був висококваліфікованим менеджером, а тому замінити його практично неможливо.

Також повідомлялося, що еліта Росії винесла урок зі смерті Пригожина. За словами журналістів, смерть Пригожина тільки зміцнила владу Путіна в Росії. Принаймні, на короткий термін. Глава Кремля відновив репутацію безжальної людини.

Нагадаємо, що 24 серпня в Пентагоні висловилися про катастрофу літака Пригожина. В американському оборонному відомстві заявили, що у них немає інформації, яка б підтвердила удар по літаку Євгена Пригожина ракетою класу "земля-повітря".