Воював на Донбасі: у Фінляндії затримали бойовика з неонацистського угруповання "Русич"

За даними журналістів, ідеться про командира ДШРГ "Русич" Яна Петровського, якого пов'язують із ПВК "Вагнер".

Фінляндська поліція заарештувала громадянина Росії, якого підозрюють у скоєнні терористичних актів у містах Донецьк і Луганськ у період з 2014 по 2015 рік. Про це повідомляє видання Ilta-Sanomat.

Згідно з інформацією з джерела, 36-річному підозрюваному ставлять під сумнів участь у діяльності терористичної організації, яка діяла в областях Луганськ і Донецьк із червня 2014 року по серпень 2015 року. Україна вже направила запит про передачу цієї особи на екстрадицію.

Варто зазначити, що йдеться про командира ДШРГ "Русич" Яна Петровського, якого пов'язують із ПВК "Вагнер".

Судовий розгляд щодо підозрюваного заплановано на 25 серпня в окружному суді Іта-Уусімаа. Рішення про можливість екстрадиції цього чоловіка за запитом України буде ухвалено згодом на основі результатів судових процедур.

За даними видання, на затриманого було накладено заборону на в'їзд до Фінляндії.

Що відомо про ДШРГ "Русич"

"Русич" позиціонує себе як диверсійно-штурмова розвідувальна група (ДШРГ). Вони "прославилися" жорстокістю під час війни в Сирії та під час анексії Криму 2014 року. Міністерство фінансів США оголосило у вересні, що вводить санкції проти "Русича". Так, неофіційний підрозділ ЗС РФ ДШРГ "Русич", який очолює російський неонацист Олексій Мільчаков, опублікував інструкцію з допиту і страти українських військовополонених. Після проведення допиту ДШРГ "Русич" закликає російських військовослужбовців вбивати військовополонених за допомогою ножа або стрілецької зброї.

Нагадаємо, що в Польщі викрито шпигунську мережу РФ. Правоохоронці затримали трьох осіб. Загалом було затримано 12 осіб, яких також звинувачують у роботі на організоване злочинне угруповання.

А також у Вашингтоні передають до суду матеріали проти шпигуна ГРУ РФ, росіянина родом з Калінінграда, який за допомогою паспорта громадянина Бразилії приїхав до США на навчання. Він також мав намір влаштуватися до Міжнародного кримінального суду, але зрештою був викритий і опинився за ґратами.