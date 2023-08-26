Радник мера Маріуполя показав, що росіяни зараз роблять із містом (відео)

Мешканці Маріуполя не впізнають місто, яке було процвітаючим при Україні, але перетворилося на примару з приходом окупантів.

Після приходу російських окупантів до українського Маріуполя місто, практично зруйноване ЗС РФ, змінилося ще більше, причому не в кращий бік. Загарбники знищують у ньому все, що б нагадувало про Україну, а на зруйнованих будівлях висять прапори країни-агресора. Відповідним відео поділився на своїй сторінці радник мера міста Петро Андрющенко.

На кадрах — центр міста. Частина приміщень, як, наприклад, трагічно відомий драматичний театр, на який окупанти скинули надпотужну авіабомбу 16 березня 2022 року, закритий з вулиці сіткою. Аналогічно заховані й низка інших будівель уздовж дороги. Про війну тут нагадує все: обгорілі будинки, практично безлюдні вулиці, зламані дерева, відсутність на вулицях туристів, яких ще два роки тому тут було десятки тисяч у цей час.

"Раніше це був сучасний центр Маріуполя. Тепер... це виглядає так", — підписав відео Андрющенко.

На іншому записі чиновник показав проспект Нахімова, що теж є практично центром міста. Картина — не менш сумна, ніж у попередньому відео.

"Мертве місто. Просто уявіть — це не десь там, де ніхто ніколи не жив. Це – центр міста. Поруч із тим же пологовим будинком. За 10 хвилин ходьби від драматичного театру. Багатоповерхівки, де ніхто більше не живе. Тут мало б бути кілька тисяч. Але залишилися тільки привиди і заїжджі росіяни*** цивільні окупанти, — емоційно прокоментував ролик Андрющенко.

Тимчасом російські окупанти почали впроваджувати в Маріуполі програму вигідних іпотечних умов для громадян РФ для того, щоб стимулювати їх сюди переїжджати. У планах влади — заселити в місто близько 300 тисяч росіян до 2035 року. Сюди ж вона звозить працівників і держслужбовців із депресивних регіонів РФ, а жителів Маріуполя примусово депортують до РФ.

Раніше Фокус писав, скільки грошей знадобиться для відновлення міста після війни.