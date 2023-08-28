РФ перекинула важкі бомбардувальники до кордонів НАТО, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, Кремль здійснює передислокацію авіації на Кольський півострів, намагаючись захистити літаки від можливих атак ЗСУ.

Росія нарощує присутність своїх потужних бомбардувальників на авіабазі "Оленя", розташованій на Кольському півострові. Це добре видно на знімках із супутників, наданих компанією Planet Labs, писала 27 серпня фінська газета Ilta-Sanomat.

Видання зазначає, що база "Оленья" відіграє ключову роль в агресивній кампанії Росії проти України. На супутникових знімках видно безліч літаків Ту-95 і Ту-160, які є стрижнем стратегічної бомбардувальної потужності країни.

Ці бомбардувальники регулярно вирушають з "Оленя" на південь для здійснення ракетних ударів. Після випуску ракет у напрямку України, вони багато годин повертаються на базу, яка розташована всього за 150 кілометрів від фінського кордону.

Професор Джастін Бронк, дослідник із Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Великої Британії та провідний світовий експерт у галузі повітряної війни, підтверджує, що на базу "Оленя" перекинули значну кількість російських бомбардувальників.

Бронк зазначає, що на фотографіях видно бомбардувальники Ту-95, Ту-160, а також літаки Ан-22 і Ту-22М3.

Останні два види є старими зразками. Ан-22 — транспортний літак, Ту-22М3 — надзвуковий бомбардувальник, який також вважається стратегічним.

Активізація бази почалася минулого року. У грудні Україна завдала удару по базі "Енгельс" на відстані близько 600 кілометрів від кордону Росії. Це змусило Росію перемістити обладнання бази в безпечне місце якомога далі від зони ударів українських збройних сил.

"Бомбардувальники були перекинуті на інші бази і позиції, щоб зменшити вразливість "Енгельса" перед атаками безпілотних апаратів", — зазначає Бронк.

Знімок, зроблений у лютому минулого року, показує 9 Ту-95 і 2 Ту-160 на злітно-посадковій смузі "Оленячі", яка раніше була порожньою.

Найбільшу кількість Ту-95 було помічено в червні — 15, у серпні на смузі стояли 4 Ту-160.

За словами Пеккі Товері, колишнього керівника Головного розвідувального управління Генштабу і нині члена парламенту Фінляндії, додавши до цього звичайні 20 бомбардувальників Ту-22М3, на базі "Оленя" зосереджено близько третини російських міжконтинентальних ВПС.

"Таким чином, це значна кількість, і значна тому, що їм доводиться залишати власну базу в Енгельсі, щоб ухилитися від українських атак. Підтримка та обслуговування вбудовані в Енгельс, тому в Оленя їм доводиться діяти на тимчасовій основі", — каже Товері.

Видання також зазначає, що минулими вихідними Україні, ймовірно, вдалося вдарити по базі "Сольці-2" під Новгородом. Тут було знищено один Ту-22М3. У відповідь Росія перекинула свої бомбардувальники на базу "Оленя".

На думку Товері, це свідчить про скрутне становище Росії, яка навіть не може ефективно захистити стратегічну базу бомбардувальників на значній відстані від українського кордону. Це також вказує на недостатню спроможність російської системи повітряного спостереження та протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 19 серпня ЗМІ повідомили, що БПЛА атакував аеродром у Новгородській області. Удар припав на аеродром "Сольці", внаслідок пожежі пошкоджено щонайменше два бомбардувальники.

21 серпня стало відомо, що російську авіабазу "Шайковка" також атакував БПЛА. За деякими даними, падіння БПЛА зафіксували на території аеродрому, утворивши воронку. На цій авіабазі перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

У ніч на 27 серпня контррозвідка СБУ дронами атакувала аеродром із військовою технікою та авіацією РФ у Курську