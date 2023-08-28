Потужні вибухи прогриміли в Криму: окупанти повідомили про перехоплення БПЛА (фото, відео)

Місцеві жителі стверджують, що ЗС РФ запустили з Євпаторії ракету, після чого вони бачили її підрив у небі. Співрозмовник Фокуса підтверджує інформацію про вибух і роботу російської ППО.

В окупованому місті Євпаторія, що в Криму, пролунали вибухи. Про це 28 серпня повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на очевидців.

За інформацією місцевих жителів, ЗС РФ запустили з Євпаторії ракету, після чого стався її підрив на півдні Роздольненського району — за 50 км від місця пуску

Проукраїнський співрозмовник Фокуса в Євпаторії повідомив, що поодинокий вибух пролунав о 10:26 й поділився фото з характерним слідом роботи ППО в небі.

Про постраждалих і пошкодження не повідомляють.

Керівник окупаційної адміністрації Євпаторії Олена Демидова не коментувала інцидент.

Своєю чергою, "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півночі та заході Криму силами російської ППО нібито було збито два розвідувальні БПЛА.

Нагадаємо, 27 серпня ЗМІ повідомляли, що туристичний сезон в окупованому Криму провалився через війну, оскільки відпочивальників лякають удари ЗСУ.

Раніше, 24 серпня, бійці спеціального підрозділу ГУР Міністерства оборони України "Артан" надали відеофрагменти бойових дій біля берегів окупованого росіянами Кримського півострова.