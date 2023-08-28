У Білорусі арештували на 20 діб вчительку історії за "пікет у Facebook" у підтримку України

Жінка, засуджена за пікетування, сфотографувалась на тлі прапора України та опублікувала знімок у соцмережах. Ця публікація та поширення матеріалу "Радіо Свобода" стали приводом для арешту.

10 серпня Новополоцький суд арештував на 20 діб місцеву підприємницю та власницю костюмерної майстерні Олену Зуброву. Причиною арешту стали "несанкціонований пікет" на сторінці у Facebook та віртуальне поширення "екстремістських матеріалів". Про це повідомили у медіа "Віцебская Вясна".

За інформацією ЗМІ, доказом проти Зубрової став її репост посилання на "Радіо Свобода". Зображення помаранчевого факела входить у Білорусі до переліку екстремістських матеріалів.

Окрім того, Зуброва нібито провела "пікет" у соцмережах. За версією слідства, одиночний протест виражався у публікації фотографії на тлі українського прапора.

Під час засідання "правопорушниця" провину не визнала, але наявність сторінки у Facebook з "забороненими матеріалами" не заперечувала. Суд засудив жінку за поширення "екстремізму" та пікетування, загалом покарання склало 20 діб арешту.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", засуджена Зуброва була вчителькою історії.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що у Санкт-Петербурзі затримали чоловіка, який вийшов на пікет з плакатом з котом Леопольдом та написом "Давайте жити дружно". Водночас у Казані затримали дівчину, що замінила слово "війна" на своєму плакаті на п’ять крапель води.

На початку серпня стало відомо, що у Росії оштрафували дівчину за публікації у соцмережах та сумку з креативним написом про Володимира Путіна. Також у силовиків виникнули питання через її татуювання з собакою у веселковому шарфі.