"Бив командир і не було чого їсти": 52 окупанти "скрутили" офіцера, щоб здатись у полон ЗСУ, — ЗМІ

За даними медіа, російські бійці вимагали від командира відступити через проблеми з харчами, але отримали у відповідь лише агресію. Згодом він проти волі опинився в українському полоні.

Понад 50 російських військових здалися у полон в районі села Роботине у Запорізькій області. До цього рішення бійців підштовхнули голод та агресія з боку командира. Деталями 27 серпня поділились у медіа "Кремлевская табакерка", з яким зв’язався один з загарбників.

Повідомляється, що армійці здалися у полон кілька днів тому. Автори контенту завірили, що підтвердили дані про подію у трьох джерел — з Генштабу та угруповань ЗС РФ.

"Тиждень тому в нас пішли серйозні втрати, багато пацанів загинуло. Одночасно перестали підвозити продовольство. Ми шукали самотужки, але часто траплялися моменти, коли було просто нема чого їсти", — розповів військовий, що служив з полоненими.

З його слів, бійці попросили командира відступити, щоб набратись сил, але його реакція була "неадекватною". Офіцер накинувся на підлеглих армійців та побив кількох людей.

Після інциденту 52 особи вирішили здатися у полон, з собою вони взяли й агресивного командира. Як пояснив неназваний окупант, його побратими напали на керівника та "скрутили його". Врешті-решт обмінний фонд України поповнився на 53 загарбників.

Семеро бійців угруповання здаватися українським захисникам не захотіли, тож після події їх скерували в район міста Токмак у Запорізькій області..

"Наше джерело в Генштабі підтвердило інформацію про здачу в полон саме такої кількості військових – 53 особи разом із командиром. Щодо проблем із продовольством він сказав, що "йдуть важкі бої, тому бувають складнощі з логістикою"", — зазначили у медіа.

Фото: Deep State Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 серпня у пресслужбі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ повідомили, що у селі Роботине замайорів український прапор. Його підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що ЗСУ звільнили село Роботине у Запорізькій області та продовжують просування.