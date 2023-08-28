ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків удару по базі ППО РФ у Криму (фото)

За інформацією української розвідки, під час удару по території Криму було повністю знищено установку С-400, ракети та особовий склад.

З'явилися супутникові знімки, на яких помітні наслідки українського удару 23 серпня по полігону ППО в тимчасово окупованому Криму. Кадри ймовірного знищення системи ППО С-400 опубліковані Радіо Свобода, вони були зроблені за допомогою сервісу Planet.com.

За даними ГУР, 23 серпня приблизно о 10 ранку поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут стався вибух, який знищив російську ЗРС великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

За інформацією розвідки, було повністю знищено установку, ракети та особовий склад.

Супутникові знімки знищеної С-400

Те, що сталося, оцінили як болючий удар по системі ППО окупантів, це значною мірою вплине на подальші події в Криму, оскільки таких комплексів на озброєнні ворога мало.

Зі свого боку, джерела РФ повідомляють про знищені установки С-300 і бензовоз.

Нагадаємо, що Україна може перерізати ракетну "артерію" РФ за допомогою С-200 і дронів. Підприємства ВПК РФ у три зміни забезпечують війська далекобійними ракетами. Україна здатна перервати ланцюжки виробництва озброєнь. У цьому допоможуть масові запуски ударних квадрокоптерів по стратегічних заводах і аеродромах.

Також повідомлялося, що, за оцінками британського військового аналітика Майкла Кларка, Токмак стане наступною великою битвою, а Новопрокопівку ЗСУ звільнять за кілька днів.