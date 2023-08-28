ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків удару по базі ППО РФ у Криму (фото)
За інформацією української розвідки, під час удару по території Криму було повністю знищено установку С-400, ракети та особовий склад.
З'явилися супутникові знімки, на яких помітні наслідки українського удару 23 серпня по полігону ППО в тимчасово окупованому Криму. Кадри ймовірного знищення системи ППО С-400 опубліковані Радіо Свобода, вони були зроблені за допомогою сервісу Planet.com.
За даними ГУР, 23 серпня приблизно о 10 ранку поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут стався вибух, який знищив російську ЗРС великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
За інформацією розвідки, було повністю знищено установку, ракети та особовий склад.
Те, що сталося, оцінили як болючий удар по системі ППО окупантів, це значною мірою вплине на подальші події в Криму, оскільки таких комплексів на озброєнні ворога мало.
Зі свого боку, джерела РФ повідомляють про знищені установки С-300 і бензовоз.
Нагадаємо, що Україна може перерізати ракетну "артерію" РФ за допомогою С-200 і дронів. Підприємства ВПК РФ у три зміни забезпечують війська далекобійними ракетами. Україна здатна перервати ланцюжки виробництва озброєнь. У цьому допоможуть масові запуски ударних квадрокоптерів по стратегічних заводах і аеродромах.
Також повідомлялося, що, за оцінками британського військового аналітика Майкла Кларка, Токмак стане наступною великою битвою, а Новопрокопівку ЗСУ звільнять за кілька днів.