"Справедлива мобілізація": Дубінський зареєстрував законопроект про призов нардепів до ЗСУ (фото)

У законопроєкті пропонується виключити із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт стосовно мобілізації чиновників та депутатів. Інформація про це з'явилася на сайті парламенту.

Дубінський пропонує виключити із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з частини про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації згадку про нардепів.

Також автор законопроєкту вимагає прибрати із закону "Про статус народного депутата України" статтю 29, яка згідно із якою нардеп "на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори".

Нагадаємо, що народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд за кордон. Депутата підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих даних в офіційні документи для подальшого виїзду за кордон нібито для супроводження хворого батька.

Раніше повідомлялося, що 3 серпня в СБУ проінформували, що спільно з ДБР проводять обшуки в одного з народних депутатів. У ЗМІ писали, що йдеться про Дубінського. За даними слідства, парламентарій здійснював поїздку за межі України, нібито для супроводу на лікування за кордоном свого батька. Однак виявилося, що батько депутата виїжджав і повертався самостійно, без фактичного супроводу сина.